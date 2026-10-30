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    Представитель Узбекистана станет новым генсеком ОТГ

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 12:21
    Представитель Узбекистана станет новым генсеком ОТГ

    Новым генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) станет представитель Узбекистана.

    Как сообщает турецкое бюро Report, на эту должность будет утвержден бывший заместитель министра иностранных дел Узбекистана Мирвохид Азимов.

    Он сменит на этом посту дипломата из Кыргызстана Кубанычбека Омуралиева, возглавлявшего организацию последние четыре года.

    Организация тюркских государств (ОТГ) Мирвохид Азимов
    TDT-nin yeni baş katibi Özbəkistanın təmsilçisi olacaq
    Uzbekistan's Mirvokhid Azimov to become OTS Secretary General
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