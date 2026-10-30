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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    TDT-nin yeni baş katibi Özbəkistanın təmsilçisi olacaq

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 12:14
    TDT-nin yeni baş katibi Özbəkistanın təmsilçisi olacaq

    Türk Dövlətləri Təşkilatının yeni baş katibi Mirvoxid Azimov olacaq.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, yeni baş katib vəzifəsinə Özbəkistanın xarici işlər nazirinin müavini olmuş Mirvoxid Azimovun təsdiqlənəcəyi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, hazırda TDT-nin baş katibi qırğızıstanlı diplomat Kubanıçbek Ömüraliyevdir. O, bu vəzifəni dörd ildir icra edir.

    Mirvoxid Azimov Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
    Представитель Узбекистана станет новым генсеком ОТГ
    Uzbekistan's Mirvokhid Azimov to become OTS Secretary General
    MiniBoss
    MiniBoss

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