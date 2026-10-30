TDT-nin yeni baş katibi Özbəkistanın təmsilçisi olacaq
Xarici siyasət
- 30 oktyabr, 2026
- 12:14
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Türk Dövlətləri Təşkilatının yeni baş katibi Mirvoxid Azimov olacaq.
"Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, yeni baş katib vəzifəsinə Özbəkistanın xarici işlər nazirinin müavini olmuş Mirvoxid Azimovun təsdiqlənəcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, hazırda TDT-nin baş katibi qırğızıstanlı diplomat Kubanıçbek Ömüraliyevdir. O, bu vəzifəni dörd ildir icra edir.
Представитель Узбекистана станет новым генсеком ОТГ
Uzbekistan's Mirvokhid Azimov to become OTS Secretary General
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