В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам
- 30 октября, 2026
- 12:32
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В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам.
Как сообщает корреспондент Report из Агдама, заседание проводится в рамках деятельности Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
В заседании участвуют представители соответствующих государственных органов, входящих в Рабочую группу, специальных представительств президента в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Шушинском, Лачынском, Кяльбаджарском районах и в городе Ханкенди, а также сотрудники Служб восстановления, строительства и управления.
На заседании рассматривается вопрос соблюдения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов на освобожденных территориях.