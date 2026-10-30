В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, заседание проводится в рамках деятельности Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В заседании участвуют представители соответствующих государственных органов, входящих в Рабочую группу, специальных представительств президента в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Шушинском, Лачынском, Кяльбаджарском районах и в городе Ханкенди, а также сотрудники Служб восстановления, строительства и управления.

На заседании рассматривается вопрос соблюдения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов на освобожденных территориях.