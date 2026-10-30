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    В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам

    Карабах
    • 30 октября, 2026
    • 12:32
    В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам

    В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, заседание проводится в рамках деятельности Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

    В заседании участвуют представители соответствующих государственных органов, входящих в Рабочую группу, специальных представительств президента в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Шушинском, Лачынском, Кяльбаджарском районах и в городе Ханкенди, а также сотрудники Служб восстановления, строительства и управления.

    На заседании рассматривается вопрос соблюдения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов на освобожденных территориях.

    В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам
    В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам

    Рабочая группа по экологическим вопросам Освобожденные территории Азербайджана Агдам
    Фото
    Ağdamda Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupun iclası keçirilir
    44 filmi
    44 filmi

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