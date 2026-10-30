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    Ağdamda Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupun iclası keçirilir

    Qarabağ
    • 30 oktyabr, 2026
    • 12:09
    Ağdamda Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupun iclası keçirilir

    Ağdam şəhərində Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupun iclası başlayıb.

    "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, ölkənin işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən İdarələrarası Mərkəzin Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun növbəti iclası keçirilir.

    İclasda İşçi qrupda təmsil olunan müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri, Ağdam, Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Ağdərə, Xocalı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər rayonlarında və Xankəndi şəhərində Prezidentin xüsusi nümayəndəliklərinin, eləcə də Bərpa, Tikinti və İdarəetmə xidmətlərinin nümayəndələri iştirak edirlər.

    İclasda "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və yaşıllıqların götürülməsi ilə əlaqədar ekoloji tələblərin icra vəziyyəti" mövzusu müzakirə olunur.

    Ağdamda Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupun iclası keçirilir
    Ağdamda Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupun iclası keçirilir

    Əlaqələndirmə Qərargahı İşğaldan azad edilmiş ərazilər Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupu Ağdam
    Foto
    В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам
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