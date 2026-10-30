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    В Италии началась новая волна массовых протестов

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 12:05
    В Италии началась новая волна массовых протестов

    В Италии началась новая волна массовых протестов, самые масштабные ожидаются в Милане.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

    Протестующие требуют корректировку заработной платы в соответствии с растущей стоимостью жизни. Профсоюзы призывают власти к мерам по снижению цен на товары первой необходимости, коммунальные услуги и арендную плату, а также к снижению НДС на товары первой необходимости.

    В Милане ввели красный уровень тревоги в отношении общественного порядка – ожидается около 10 тыс. демонстрантов, среди которых работники частного и государственного секторов, студенты. Маршрут пройдет от Политехнического университета до центра. Также протестующие призывают заблокировать кольцевую дорогу, ведущую в Падую, хотя этот маршрут не был согласован с полицией.

    Кроме того, 30 октября протесты запланированы в Риме, Болонье, Турине и других итальянских городах.

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