В Италии началась новая волна массовых протестов, самые масштабные ожидаются в Милане.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

Протестующие требуют корректировку заработной платы в соответствии с растущей стоимостью жизни. Профсоюзы призывают власти к мерам по снижению цен на товары первой необходимости, коммунальные услуги и арендную плату, а также к снижению НДС на товары первой необходимости.

В Милане ввели красный уровень тревоги в отношении общественного порядка – ожидается около 10 тыс. демонстрантов, среди которых работники частного и государственного секторов, студенты. Маршрут пройдет от Политехнического университета до центра. Также протестующие призывают заблокировать кольцевую дорогу, ведущую в Падую, хотя этот маршрут не был согласован с полицией.

Кроме того, 30 октября протесты запланированы в Риме, Болонье, Турине и других итальянских городах.