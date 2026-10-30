İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    İtaliyada kütləvi etirazların yeni dalğası başlayıb

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 12:14
    İtaliyada kütləvi etirazların yeni dalğası başlayıb

    İtaliyada kütləvi etirazların yeni dalğası başlayıb, ən irimiqyaslı aksiyaların Milanda keçiriləcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliya mediası məlumat yayıb.

    Etirazçılar əməkhaqqının artan yaşayış xərclərinə uyğun olaraq tənzimlənməsini tələb edirlər. Həmkarlar ittifaqları hökuməti ilkin tələbat mallarının, kommunal xidmətlərin və kirayə qiymətlərinin aşağı salınması istiqamətində tədbirlər görməyə, həmçinin ilkin tələbat malları üzrə ƏDV-nin azaldılmasına çağırır.

    Milanda ictimai asayişlə bağlı qırmızı həyəcan səviyyəsi tətbiq edilib. Aksiyalarda 10 minə yaxın nümayişçinin, o cümlədən fəhlə və tələbələrin iştirakı gözlənilir. Marşrut Politexnik Universitetindən mərkəzə qədər uzanacaq. Etirazçılar həmçinin Paduyaya aparan dairəvi yolun bağlanmasını tələb edirlər.

    Bundan başqa, oktyabrın 30-da Roma, Bolonya, Turin və digər şəhərlərdə də etiraz aksiyaları planlaşdırılır.

    İtaliyada etiraz aksiyaları
    В Италии началась новая волна массовых протестов
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:28
    AFFA rəsmisi Edmond Klaus: "Aşağı yaş qruplarındakı islahatlar futbolçuların inkişafına xidmət edir"
    Futbol
    13:27
    Korrupsiya barədə məlumat verənlərin həvəsləndirilməsi haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib
    Milli Məclis
    13:27
    Astarada torpaq sürüşməsi olub, Pensərçayda istinad divarı dağılıb
    Hadisə
    13:25
    Qazaxıstan və Qırğızıstan təxminən 100 milyon dollar dəyərində sazişlər imzalamağı planlaşdırır
    Region
    13:22
    Foto
    Azərbaycanda gənclər tədbirlərinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi qaydaları təsdiqlənib
    Daxili siyasət
    13:20
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda dayanıqlı təhlükəsizlik arxitekturası yaratmağa çalışır
    Xarici siyasət
    13:18
    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki bir sıra qurumların strukturu təsdiqlənib
    ASK
    13:17
    Azad edilmiş ərazilərdə 11 avtomat hidroloji stansiya qurulub
    Qarabağ
    13:10
    Nazir müavini: Azad olunmuş ərazilərdə dövlət təbiət yasaqlıqlarının bərpa işləri davam etdirilir
    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti