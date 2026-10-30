Вюсал Халилов: Азербайджан заинтересован в развитии платежных систем со странами ЦА

Азербайджан заинтересован в развитии платежных систем со странами Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, об этом заявил заместитель председателя ЦБА Вюсал Халилов на 4-й региональной встрече по развитию платежных систем центробанков Центральной Азии и Азербайджана в Душанбе.

Замглавы банка проинформировал о работе по модернизации платежного сектора в Азербайджане, повышению устойчивости и эффективности национальной платежной инфраструктуры, расширению применения современных платежных решений, а также об опыте страны по применению искусственного интеллекта в надзорных процессах.

Он также подчеркнул важность углубления обмена опытом и сотрудничества между странами региона для развития платежных систем, взаимной интеграции и внедрения инноваций.