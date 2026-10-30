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    В последний день октября в Азербайджане пойдет дождь

    Экология
    • 30 октября, 2026
    • 12:38
    В последний день октября в Азербайджане пойдет дождь

    В Азербайджане 31 октября ночью и утром в некоторых местах вероятен дождь.

    Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

    Согласно информации, в субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Юго-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем 17-20° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75%.

    В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах ожидается дождь. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, гроза, град, в высокогорных районах - снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем 17-21° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Oktyabrın son günü Azərbaycanda yağış yağacaq
    Azerbaijan weather forecast for October 31
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