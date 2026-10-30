Кямран Алиев встретился с руководителями антикоррупционных органов Камеруна и Бангладеш

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял председателя Национальной комиссии по борьбе с коррупцией Камеруна Дьедонне Масси и председателя Антикоррупционной комиссии Бангладеш Джастиса Акма Асадуззамана, находившихся с визитом в нашей стране в связи с проведением в Баку третьей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), занимающихся борьбой с коррупцией.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе встреч Кямран Алиев рассказал о масштабных реформах, осуществляемых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, мерах по совершенствованию государственного управления, повышению прозрачности и усилению борьбы с коррупцией, а также достигнутых результатах. Он подчеркнул важность дальнейшего совершенствования правовых и институциональных механизмов, внедрения современных методов управления и изучения международного опыта.

Генеральный прокурор отметил особое значение расширения сотрудничества органов прокуратуры Азербайджана с международными и региональными организациями, а также правоохранительными структурами зарубежных государств. По его словам, развитие институциональных связей, обмен опытом и информацией способствуют повышению эффективности противодействия коррупции.

На встрече с Дьедонне Масси было отмечено развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Камеруном, в том числе в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения. Стороны также затронули образовательные инициативы Азербайджана в Африке и возможность участия граждан Камеруна в международных образовательных грантовых программах нашей страны.

Отдельное внимание было уделено перспективам сотрудничества между органами прокуратуры Азербайджана и Национальной комиссией по борьбе с коррупцией Камеруна, обмену опытом в противодействии коррупционным правонарушениям и реализации совместных инициатив.

В ходе встречи с Джастисом Акмом Асадуззаманом обсуждалось расширение институциональных связей между Азербайджаном и Бангладеш. Кямран Алиев подчеркнул, что современные коррупционные преступления приобретают различные формы и нередко носят транснациональный характер. В этой связи он отметил необходимость обмена оперативной информацией, изучения передового опыта и развития взаимной правовой помощи.

Оба гостя поблагодарили азербайджанскую сторону за высокий уровень организации третьей встречи руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов ОИС и оказанное гостеприимство. Они поздравили Азербайджан с успешным проведением международного мероприятия, подчеркнув важность укрепления международного сотрудничества и институциональных связей в борьбе с коррупцией.

В завершение встреч состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны выразили готовность и впредь развивать контакты и сотрудничество.