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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Кямран Алиев встретился с руководителями антикоррупционных органов Камеруна и Бангладеш

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 12:32
    Кямран Алиев встретился с руководителями антикоррупционных органов Камеруна и Бангладеш

    Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял председателя Национальной комиссии по борьбе с коррупцией Камеруна Дьедонне Масси и председателя Антикоррупционной комиссии Бангладеш Джастиса Акма Асадуззамана, находившихся с визитом в нашей стране в связи с проведением в Баку третьей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), занимающихся борьбой с коррупцией.

    Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

    В ходе встреч Кямран Алиев рассказал о масштабных реформах, осуществляемых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, мерах по совершенствованию государственного управления, повышению прозрачности и усилению борьбы с коррупцией, а также достигнутых результатах. Он подчеркнул важность дальнейшего совершенствования правовых и институциональных механизмов, внедрения современных методов управления и изучения международного опыта.

    Генеральный прокурор отметил особое значение расширения сотрудничества органов прокуратуры Азербайджана с международными и региональными организациями, а также правоохранительными структурами зарубежных государств. По его словам, развитие институциональных связей, обмен опытом и информацией способствуют повышению эффективности противодействия коррупции.

    На встрече с Дьедонне Масси было отмечено развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Камеруном, в том числе в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения. Стороны также затронули образовательные инициативы Азербайджана в Африке и возможность участия граждан Камеруна в международных образовательных грантовых программах нашей страны.

    Отдельное внимание было уделено перспективам сотрудничества между органами прокуратуры Азербайджана и Национальной комиссией по борьбе с коррупцией Камеруна, обмену опытом в противодействии коррупционным правонарушениям и реализации совместных инициатив.

    В ходе встречи с Джастисом Акмом Асадуззаманом обсуждалось расширение институциональных связей между Азербайджаном и Бангладеш. Кямран Алиев подчеркнул, что современные коррупционные преступления приобретают различные формы и нередко носят транснациональный характер. В этой связи он отметил необходимость обмена оперативной информацией, изучения передового опыта и развития взаимной правовой помощи.

    Оба гостя поблагодарили азербайджанскую сторону за высокий уровень организации третьей встречи руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов ОИС и оказанное гостеприимство. Они поздравили Азербайджан с успешным проведением международного мероприятия, подчеркнув важность укрепления международного сотрудничества и институциональных связей в борьбе с коррупцией.

    В завершение встреч состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны выразили готовность и впредь развивать контакты и сотрудничество.

    Кямран Алиев встретился с руководителями антикоррупционных органов Камеруна и Бангладеш
    Кямран Алиев встретился с руководителями антикоррупционных органов Камеруна и Бангладеш
    Кямран Алиев встретился с руководителями антикоррупционных органов Камеруна и Бангладеш
    Кямран Алиев встретился с руководителями антикоррупционных органов Камеруна и Бангладеш

    Кямран Алиев Азербайджано-Бангладешские отношения Борьба с коррупцией
    Фото
    Kamran Əliyev Kamerun və Banqladeşin korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumlarının rəhbərləri ilə görüşüb
    Фото
    Azerbaijan discusses anti-corruption cooperation with Cameroon and Bangladesh
    44 filmi
    44 filmi

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