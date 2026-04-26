    Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Об этом Report, сообщает со ссылкой на Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

    Согласно информации, Эрдоган выразил Трампу солидарность на фоне попытки вооруженного нападения на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне.

    "Президент Эрдоган заявил, что расценивает произошедшее как гнусный акт, направленный против демократии и свободы прессы, и пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику службы безопасности", - говорится в сообщении.

    Отметим, что на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton с участием Трампа произошла стрельба. Американский лидер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и их супруги были немедленно эвакуированы из зала. Подозреваемого в нападении задержали сотрудники Секретной службы.

    Ərdoğanla Tramp arasında telefon danışığı baş tutub

