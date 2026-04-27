SIPRI: Мировые военные расходы в 2025 году превысили $2,8 трлн

Совокупные военные расходы государств мира в 2025 году составили $2,887 трлн, увеличившись на 2,9% по сравнению с показателем 2024 года.

Как передает Report, такие данные приводятся в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По оценкам аналитиков института, траты на военные нужды в Соединенных Штатах снизились, тогда как в Европе они выросли на 14%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 8,1%. При этом три государства с крупнейшими оборонными бюджетами - США, Китай и Россия - израсходовали в совокупности $1,480 трлн, что эквивалентно 51% от общемирового объема.

Рост военных ассигнований фиксируется уже одиннадцатый год подряд. Их соотношение к мировому валовому внутреннему продукту достигло 2,5% - наивысшей отметки с 2009 года. Несмотря на то что темп прироста в 2,9% оказался существенно ниже прошлогодних 9,7%, подобное замедление во многом обусловлено сокращением оборонного бюджета Соединенных Штатов, подчеркивают специалисты SIPRI.

Без учета американских расходов общемировые траты на вооружения увеличились в 2025 году на 9,2%. Пятерку лидеров по объему оборонных расходов составили США, Китай, Россия, Германия и Индия, на которые суммарно пришлось 58% всех мировых военных затрат.