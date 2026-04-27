    SIPRI: Мировые военные расходы в 2025 году превысили $2,8 трлн

    Совокупные военные расходы государств мира в 2025 году составили $2,887 трлн, увеличившись на 2,9% по сравнению с показателем 2024 года.

    Как передает Report, такие данные приводятся в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

    По оценкам аналитиков института, траты на военные нужды в Соединенных Штатах снизились, тогда как в Европе они выросли на 14%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 8,1%. При этом три государства с крупнейшими оборонными бюджетами - США, Китай и Россия - израсходовали в совокупности $1,480 трлн, что эквивалентно 51% от общемирового объема.

    Рост военных ассигнований фиксируется уже одиннадцатый год подряд. Их соотношение к мировому валовому внутреннему продукту достигло 2,5% - наивысшей отметки с 2009 года. Несмотря на то что темп прироста в 2,9% оказался существенно ниже прошлогодних 9,7%, подобное замедление во многом обусловлено сокращением оборонного бюджета Соединенных Штатов, подчеркивают специалисты SIPRI.

    Без учета американских расходов общемировые траты на вооружения увеличились в 2025 году на 9,2%. Пятерку лидеров по объему оборонных расходов составили США, Китай, Россия, Германия и Индия, на которые суммарно пришлось 58% всех мировых военных затрат.

    Hesabat: 2025-ci ildə qlobal hərbi xərclər 2,8 trilyon dolları keçib

    06:15

    CENTCOM назвало число кораблей, перехваченных с начала блокады

    Другие страны
    05:46

    Трамп не уверен, что стрелок на приеме в Вашингтоне целился именно в него

    Другие страны
    05:07

    Переброску военных в Ормузский пролив поддерживает почти половина населения в Японии

    Другие страны
    04:38

    WP раскрыла недостатки в организации мер безопасности на приеме в Washington Hilton

    Другие страны
    04:22

    SIPRI: Мировые военные расходы в 2025 году превысили $2,8 трлн

    Другие страны
    03:51

    На востоке Чада десятки человек погибли в межобщинном столкновении

    Другие страны
    03:12

    Арагчи назвал отношения с соседними странами приоритетом Ирана

    В регионе
    02:41

    В Мали официально подтвердили гибель министра обороны

    Другие страны
    02:08

    В Нахчыване перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали три человека

    Происшествия
    Лента новостей