CENTCOM назвало число кораблей, перехваченных с начала блокады

Военно-морские силы США с момента начала морской блокады иранских портов остановили 38 торговых судов, связанных с Ираном.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"ВМС США продолжают осуществлять блокаду иранских портов, не допуская захода и выхода судов. Американские вооруженные силы отдали приказ 38 судам изменить курс или вернуться обратно в порт", - указывается в заявлении командования.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В Исламабаде 27 апреля, как указывали СМИ, должен был состояться очередной раунд переговоров между Ираном и США, что подтвердили и в Белом доме. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер должны были вылететь в Исламабад в субботу, однако незадолго до этого Трамп сообщил, что отменил поездку своих представителей в Пакистан.