В Индии при давке на религиозном празднике погибли не менее 17 человек
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 21:52
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По меньшей мере 17 человек погибли, многие получили ранения в результате давки во время религиозного праздника в городе Калькутта на востоке Индии.
Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, инцидент произошел около 19:40 по местному времени (18:10 по бакинскому времени) возле выхода из временного праздничного павильона в районе Гириш-Парк.
По данным полиции, давка возникла из-за большого скопления людей во время дождя.
"По имеющейся информации, около 35 человек доставлены в больницу", - говорится в заявлении правоохранительных органов.
Один из очевидцев рассказал агентству ANI, что во время давки многие посетители потеряли сознание.
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