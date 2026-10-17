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    В Индии при давке на религиозном празднике погибли не менее 17 человек

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 21:52
    В Индии при давке на религиозном празднике погибли не менее 17 человек

    По меньшей мере 17 человек погибли, многие получили ранения в результате давки во время религиозного праздника в городе Калькутта на востоке Индии.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, инцидент произошел около 19:40 по местному времени (18:10 по бакинскому времени) возле выхода из временного праздничного павильона в районе Гириш-Парк.

    По данным полиции, давка возникла из-за большого скопления людей во время дождя.

    "По имеющейся информации, около 35 человек доставлены в больницу", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

    Один из очевидцев рассказал агентству ANI, что во время давки многие посетители потеряли сознание.

    Индия Давка
    Hindistanda dini bayram zamanı izdihamda 17 nəfər ölüb
    44 - Tezliklə
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