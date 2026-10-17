В Индии при давке на религиозном празднике погибли не менее 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, многие получили ранения в результате давки во время религиозного праздника в городе Калькутта на востоке Индии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, инцидент произошел около 19:40 по местному времени (18:10 по бакинскому времени) возле выхода из временного праздничного павильона в районе Гириш-Парк.

По данным полиции, давка возникла из-за большого скопления людей во время дождя.

"По имеющейся информации, около 35 человек доставлены в больницу", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Один из очевидцев рассказал агентству ANI, что во время давки многие посетители потеряли сознание.