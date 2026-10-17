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    Hindistanda dini bayram zamanı izdihamda 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 22:20
    Hindistanda dini bayram zamanı izdihamda 17 nəfər ölüb

    Hindistanın şərqində yerləşən Kəlküttə şəhərində dini bayram zamanı baş verən izdiham nəticəsində azı 17 nəfər ölüb, çox sayda insan xəsarət alıb.

    "Report" "NDTV" telekanalına istinadən xəbər verir ki, hadisə yerli vaxtla saat 19:40-da (Bakı vaxtı ilə 18:10) Qiriş-Park rayonunda müvəqqəti bayram pavilyonunun çıxışında baş verib.

    Polisin məlumatına görə, yağış zamanı ərazidə insanların həddindən artıq çox toplaşması izdihama səbəb olub.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının açıqlamasında bildirilir ki, hadisə nəticəsində təxminən 35 nəfər xəstəxanaya çatdırılıb.

    "ANI" agentliyinə danışan şahidlərdən biri izdiham zamanı çox sayda ziyarətçinin huşunu itirdiyini bildirib.

    İzdiham dini bayram Hindistan
    В Индии при давке на религиозном празднике погибли не менее 17 человек
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