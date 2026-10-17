В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

В городе Физули состоялась серия мероприятий, посвященных Дню города, который отмечается 17 октября.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, во дворе полной средней школы № 1 имени Мирзы Улугбека прошли мастер-классы по изобразительному искусству.

Мероприятие было организовано совместно Министерством культуры и специальным представительством Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

В ходе мастер-классов школьники Физули продемонстрировали свои навыки рисования под руководством преподавателей Гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств Зияфет Асланлы и Рахима Ибрагимова.

По завершении мероприятия заместитель специального представителя Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эльдар Сеидов, советник министра культуры Джахангир Салимханов и представители общественности ознакомились с работами школьников.

Кроме того, по случаю Дня города состоялся большой праздничный концерт.

В концертной программе приняли участие заслуженный коллектив - Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, инструментальная группа ансамбля и группа "Гая".

Концерт открылся произведением Узеира Гаджибейли "Дженги". Затем прозвучали композиции Али Салими "Я принес вам привет", азербайджанская народная песня "Ай гыз, амандыр", произведение Рубаила Азимова "Физули", песни Эмина Сабитоглу "Прекрасна" и "Мой белый цветок", Октая Кязими "Верни мою любовь", Арифа Салимова "Азербайджан" и Азада Захида "Дороги к Победе".

Также были исполнены произведения Микаила Векилова "О мой Азербайджан", "Посвящение", посвященное светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, Тарлана Мамедгусейнова "Родина", азербайджанская народная песня "Лачин", композиция Васифа Адыгезалова "Я обойду весь свет" и зерби-мугам "Карабах шикестеси". Танцевальный ансамбль представил азербайджанские народные танцы "Узундере", "Наз элямя" и "Яллы".

На концерте выступили заслуженный артист Низами Абдуллаев, Кенуль Тагиева, Сабина Арабли, Сема Султанова, Орхан Ализаде, Ягут Халилзаде, Агабала Абдуллаев, Лейла Ибрагимова, Парвиз Фархадов, Хадиджа Исмиханова и Рамиг Байрамов.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года были учреждены дни городов на освобожденных от оккупации территориях. Согласно документу, 17 октября отмечается День города Физули.