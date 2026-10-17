İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 17 oktyabr, 2026
    • 21:13
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub

    Füzuli şəhərində 17 Oktyabr – Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə silsilə tədbirlər təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, şəhərin Mirzə Uluqbəy adına 1 nömrəli tam orta məktəbin həyətində təsviri sənət üzrə ustad dərsləri keçirilib.

    Tədbir Mədəniyyət Nazirliyi və Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Ustad dərslərində Füzuli şəhər məktəbliləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti nəzdində Humanitar Kollecin müəllimləri Ziyafət Aslanlı və Rahim İbrahimovun rəhbərliyi ilə rəsm bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.

    Tədbirin sonunda Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin müavini Eldar Seyidov, mədəniyyət nazirinin müşaviri Cahangir Səlimxanov və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri uşaqların əl işləri ilə tanış olublar.

    Bununla yanaşı, şəhər Günü münasibətilə geniş konsert proqramı təşkil olunub.

    Konsert proqramında Fikrət Əmirov adına Əməkdar kollektiv Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı, ansamblın instrumental musiqi heyəti və "Qaya" qrupu çıxış edib.

    Konsert Üzeyir Hacıbəylinin "Cəngi" əsəri ilə başlayıb. Ardınca Əli Səliminin "Sizə salam gətirmişəm", Azərbaycan xalq mahnısı "Ay qız, amandır", Rübail Əzimovun "Füzuli", Emin Sabitoğlunun "Gözəldir" və "Ağ çiçəyim", Oqtay Kazıminin "Qaytar eşqimi", Arif Səlimovun "Azərbaycan", Azad Zahidin "Qələbəyə gedən yollar" əsərləri səsləndirilib.

    Həmçinin Mikayıl Vəkilovun "Ey Azərbaycanım", Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş "İthaf", Tərlan Məmmədhüseynovun "Vətən", Azərbaycan xalq mahnısı "Laçın", Vasif Adıgözəlovun "Mən gəzirəm hər yanı" və "Qarabağ şikəstəsi" zərbi muğamı ifa olunub. Azərbaycan xalq rəqslərindən "Uzundərə", "Naz eləmə" və "Yallı" rəqs ansamblının ifasında nümayiş etdirilib.

    Konsertdə Əməkdar artist Nizami Abdullayev, Könül Tağıyeva, Səbinə Ərəbli, Səma Sultanova, Orxan Əlizadə, Yaqut Xəlilzadə, Ağabala Abdullayev, Leyla İbrahimova, Pərviz Fərhadov, Xədicə İsmixanova və Ramiq Bayramov çıxış ediblər.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 31 iyul 2023-cü il tarixli Sərəncamı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə şəhər günləri təsis edilib. Həmin sərəncama əsasən, 17 oktyabr Füzuli Şəhəri Günü kimi qeyd olunur.

    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub
    Füzulidə Şəhər Günü ilə bağlı konsert proqramı təşkil olunub

    Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Füzuli Şəhəri Günü
    Foto
    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    23:12
    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib
    Digər ölkələr
    22:52
    "Bavariya" "Leypsiq"i 6:1 hesabı ilə darmadağın edib
    Futbol
    22:20
    Hindistanda dini bayram zamanı izdihamda 17 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    22:12
    Pakistan ordusu Əfqanıstanla sərhəddə ağır silahlardan istifadə edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti