Пакистан применил тяжелое вооружение в ответ на обстрел со стороны Афганистана

Вооруженные силы Пакистана применили тяжелое вооружение в ответ на обстрел со стороны афганских военных в приграничном районе Куррам.

Как передает Report со ссылкой на государственный телеканал PTV, об этом говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

"Армия Пакистана дала эффективный ответ с применением тяжелого вооружения на неспровоцированный обстрел со стороны афганских талибов в секторе Куррам", - отмечается в публикации.

По информации телеканала, в результате ответного удара были уничтожены несколько укреплений вооруженных сил Афганистана.