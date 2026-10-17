Пакистан применил тяжелое вооружение в ответ на обстрел со стороны Афганистана
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 21:34
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Вооруженные силы Пакистана применили тяжелое вооружение в ответ на обстрел со стороны афганских военных в приграничном районе Куррам.
Как передает Report со ссылкой на государственный телеканал PTV, об этом говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X.
"Армия Пакистана дала эффективный ответ с применением тяжелого вооружения на неспровоцированный обстрел со стороны афганских талибов в секторе Куррам", - отмечается в публикации.
По информации телеканала, в результате ответного удара были уничтожены несколько укреплений вооруженных сил Афганистана.
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