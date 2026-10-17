Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Пакистан применил тяжелое вооружение в ответ на обстрел со стороны Афганистана

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 21:34
    Пакистан применил тяжелое вооружение в ответ на обстрел со стороны Афганистана

    Вооруженные силы Пакистана применили тяжелое вооружение в ответ на обстрел со стороны афганских военных в приграничном районе Куррам.

    Как передает Report со ссылкой на государственный телеканал PTV, об этом говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

    "Армия Пакистана дала эффективный ответ с применением тяжелого вооружения на неспровоцированный обстрел со стороны афганских талибов в секторе Куррам", - отмечается в публикации.

    По информации телеканала, в результате ответного удара были уничтожены несколько укреплений вооруженных сил Афганистана.

    Пакистан Афганистан Вооруженный инцидент
    Pakistan ordusu Əfqanıstanla sərhəddə ağır silahlardan istifadə edib
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    00:00
    Минуло шесть лет со дня освобождения Худаферинского моста
    Внутренняя политика
    00:00
    Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
    Внутренняя политика
    23:58
    Видео
    В Баку продолжается подготовка к ЧМ FIFA U-15
    Футбол
    23:47
    В Шотландии начали кампанию по проведению нового референдума о независимости
    Другие страны
    23:28
    Макрон осудил массовые беспорядки во Франции, задержаны не менее 400 человек
    Другие страны
    23:10
    Лоран Нуньес заявил об участии 550 тыс. человек в протестах во Франции
    Другие страны
    22:45
    Турция и Германия обсудили укрепление региональной безопасности
    В регионе
    22:31
    В Албании пятый день продолжаются протесты
    Другие страны
    22:19
    Арагчи заявил об отсутствии военного решения кризисов на Аравийском полуострове
    В регионе
    Лента новостей