Pakistan ordusu Əfqanıstanla sərhəddə ağır silahlardan istifadə edib
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2026
- 22:12
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Pakistan Silahlı Qüvvələri Əfqanıstan hərbçilərinin Kurram sərhəd bölgəsində açdığı atəşə cavab olaraq ağır silahlardan istifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın dövlət televiziyası "PTV" məlumat yayıb.
"Pakistan ordusu Kurram sektorunda Əfqanıstan Talibanının səbəbsiz atəşinə ağır silahlardan istifadə etməklə effektiv cavab verib", – deyə məlumatda qeyd olunub.
Qeyd olunub ki, cavab zərbəsi nəticəsində Əfqanıstan silahlı qüvvələrinin bir neçə mövqeyi məhv edilib.
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