İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Pakistan ordusu Əfqanıstanla sərhəddə ağır silahlardan istifadə edib

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 22:12
    Pakistan ordusu Əfqanıstanla sərhəddə ağır silahlardan istifadə edib

    Pakistan Silahlı Qüvvələri Əfqanıstan hərbçilərinin Kurram sərhəd bölgəsində açdığı atəşə cavab olaraq ağır silahlardan istifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın dövlət televiziyası "PTV" məlumat yayıb.

    "Pakistan ordusu Kurram sektorunda Əfqanıstan Talibanının səbəbsiz atəşinə ağır silahlardan istifadə etməklə effektiv cavab verib", – deyə məlumatda qeyd olunub.

    Qeyd olunub ki, cavab zərbəsi nəticəsində Əfqanıstan silahlı qüvvələrinin bir neçə mövqeyi məhv edilib.

    Pakistan Əfqanıstan Dövlət sərhədi
    Пакистан применил тяжелое вооружение в ответ на обстрел со стороны Афганистана
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    23:12
    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib
    Digər ölkələr
    22:52
    "Bavariya" "Leypsiq"i 6:1 hesabı ilə darmadağın edib
    Futbol
    22:20
    Hindistanda dini bayram zamanı izdihamda 17 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    22:12
    Pakistan ordusu Əfqanıstanla sərhəddə ağır silahlardan istifadə edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti