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    Хикмет Гаджиев поделился публикацией о документальном фильме об истории немцев в Азербайджане

    Kультурная политика
    • 17 октября, 2026
    • 22:07
    Хикмет Гаджиев поделился публикацией о документальном фильме об истории немцев в Азербайджане

    Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о документальном фильме Counterpoint, посвященном двухвековой истории сосуществования немцев и азербайджанцев.

    Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился в социальной сети X.

    В публикации отмечается, что история берет начало с переселения в Азербайджан швабских семей с территории современной германской федеральной земли Баден-Вюртемберг.

    Документальный фильм рассказывает о том, как немецкие переселенцы и местные азербайджанцы создавали процветающие общины, сохраняя свои религии, языки и традиции.

    При этом советские репрессии, депортации и война нарушили сложившееся сосуществование двух народов.

    На основе рассказов потомков переселенцев, историков и дипломатов авторы фильма исследуют сохранившееся до наших дней культурное наследие и то, как историческая память пережила испытания прошлого.

    Хикмет Гаджиев поделился публикацией о документальном фильме об истории немцев в Азербайджане

    Хикмет Гаджиев Counterpoint Азербайджан
    Видео
    Hikmət Hacıyev alman və azərbaycanlıların iki əsrlik birgəyaşayış tarixindən bəhs edən filmi paylaşıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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