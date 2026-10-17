Hikmət Hacıyev alman və azərbaycanlıların iki əsrlik birgəyaşayış tarixindən bəhs edən filmi paylaşıb
- 17 oktyabr, 2026
- 22:10
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Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev almanlar və azərbaycanlıların iki əsrlik birgəyaşayış tarixinə həsr olunmuş "Counterpoint" sənədli filmi barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, filmdə əks olunan tarix indiki Almaniyanın Baden-Vürtemberq federal torpağından Azərbaycana köçmüş şvab ailələrinin məskunlaşması ilə başlayır.
"Sənədli filmdə alman köçkünlərin və yerli azərbaycanlıların öz dinlərini, dillərini, ənənələrini qoruyaraq necə firavan icmalar qurduqları göstərilir. Bununla belə, sovet repressiyaları, deportasiyalar və müharibə iki xalq arasında formalaşmış birgəyaşayış ənənəsini pozub.
Köçkünlərin nəsillərinin, tarixçilərin və diplomatların xatirələri əsasında hazırlanan filmdə bu günədək qorunub saxlanılan mədəni irs və tarixi yaddaşın keçmişin sınaqlarından necə çıxdığı araşdırılır", - o yazıb.
COUNTERPOINT DOCUMENTARY Counterpoint traces two centuries of #German-#Azerbaijani coexistence, beginning with Swabian families who left what is now Baden-Württemberg and established settlements in Azerbaijan. The documentary explores how German settlers and local Azerbaijanis built prosperous communities while preserving their different faiths, languages and traditions — before Soviet repression, deportations and war disrupted that shared history. Through descendants, historians and diplomats, the film examines what remains of that legacy today and how cultural memory has survived. YT (German): https://t.co/CwwdqI3K4j YT (English): https://t.co/5maI96jPvt— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2026