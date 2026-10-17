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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Арагчи заявил об отсутствии военного решения кризисов на Аравийском полуострове

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 22:19
    Арагчи заявил об отсутствии военного решения кризисов на Аравийском полуострове

    Иран серьезно обеспокоен развитием событий на Аравийском полуострове и не верит в возможность урегулирования проблем военным путем.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на 52-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    "Позиция Ирана ясна и неизменна. Мы поддерживаем суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Йемена и Саудовской Аравии. Мы выступаем за всеобъемлющий и инклюзивный политический процесс как единственный практический и устойчивый путь решения проблемы", - процитировал Арагчи свое выступление в Telegram-канале.

    По его словам, добиться прочного мира невозможно путем военной эскалации, принуждения, угроз или исключения йеменских сторон из процесса.

    "У кризисов в регионе нет военного решения. Настойчивое стремление решить проблемы военным путем без учета политических механизмов урегулирования лишь усугубляет ситуацию.

    Иран серьезно обеспокоен развитием событий на Аравийском полуострове и готов оказать любое содействие налаживанию диалога на основе ранее согласованной сторонами дорожной карты мирного урегулирования", - подчеркнул глава МИД.

    Аббас Арагчи Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    Əraqçi: İran Ərəbistan yarımadasında baş verənlərdən narahatdır
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