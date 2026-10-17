Арагчи заявил об отсутствии военного решения кризисов на Аравийском полуострове

Иран серьезно обеспокоен развитием событий на Аравийском полуострове и не верит в возможность урегулирования проблем военным путем.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на 52-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Позиция Ирана ясна и неизменна. Мы поддерживаем суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Йемена и Саудовской Аравии. Мы выступаем за всеобъемлющий и инклюзивный политический процесс как единственный практический и устойчивый путь решения проблемы", - процитировал Арагчи свое выступление в Telegram-канале.

По его словам, добиться прочного мира невозможно путем военной эскалации, принуждения, угроз или исключения йеменских сторон из процесса.

"У кризисов в регионе нет военного решения. Настойчивое стремление решить проблемы военным путем без учета политических механизмов урегулирования лишь усугубляет ситуацию.

Иран серьезно обеспокоен развитием событий на Аравийском полуострове и готов оказать любое содействие налаживанию диалога на основе ранее согласованной сторонами дорожной карты мирного урегулирования", - подчеркнул глава МИД.