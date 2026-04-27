Трамп не уверен, что стрелок на приеме в Вашингтоне целился именно в него

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что именно он был мишенью нападавшего на ужине в Вашингтоне.

Как передает Report, глава Белого дома в интервью телеканалу CBS News прокомментировал инцидент.

"Мне сложно сказать наверняка. У меня сложилось такое впечатление. <...> Исходя из того, что он написал, этот человек через многое прошел. Скорее всего, он был довольно больным парнем", - сказал Трамп, когда его спросили, являлся ли президент непосредственной целью стрелявшего.

Помимо этого, глава государства положительно отозвался о действиях Секретной службы.

"Задержали его достаточно быстро. Эти парни отлично справились прошлым вечером, они действительно отработали на высоком уровне", - подчеркнул президент.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме утвреждала, что администрация президента обеспечила на данном мероприятии "более низкий уровень охраны" по сравнению с другими событиями при участии высокопоставленных представителей власти, тем самым фактически "поставив страну в исключительно уязвимое положение".

Отметим, что на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton с участием Трампа произошла стрельба. Американский лидер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и их супруги были немедленно эвакуированы из зала. Подозреваемого в нападении задержали сотрудники Секретной службы.

Кроме президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, на приеме находились вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, руководитель Пентагона Пит Хегсет, директор ФБР Кэш Пател, а также ряд других министров и высокопоставленных представителей американской администрации.