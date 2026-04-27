Axios: Новое предложение Ирана предусматривает открытие Ормузского пролива

Иран направил США новое предложение по урегулированию конфликта, которая включает отмену американской блокады, возобновление судоходства через Ормузский пролив и последующий переход к переговорам о ядерной программе Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно их данным, иранская сторона передала новое предложение представителям Вашингтона при посредничестве Пакистана. "Инициатива нацелена на то, чтобы преодолеть текущий тупик в переговорном процессе и устранить разногласия по поводу объема ядерных уступок, которые руководство Ирана готово предоставить ради заключения соглашения с администрацией [президента США Дональда] Трампа", - указывает издание.

Иранская инициатива, как указывает Axios, "в первую очередь сосредоточена на разрешении кризисной ситуации вокруг Ормузского пролива и снятии американской блокады". Предполагается, что обе стороны должны продлить действующий режим прекращения огня "на продолжительный срок либо договориться о полном и окончательном прекращении военных действий".

"В соответствии с выдвинутым предложением, переговоры по ядерной [программе] начнутся только на следующем этапе, после того как Ормузский пролив будет разблокирован, а экономическая блокада - отменена", - подчеркивает портал. По информации издания, американский президент 27 апреля планирует созвать заседание кабинета министров для "обсуждения сложившегося безвыходного положения на переговорах с Ираном и рассмотрения возможных вариантов дальнейших действий в ходе конфликта".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В Исламабаде 27 апреля, как указывали СМИ, должен был состояться очередной раунд переговоров между Ираном и США, что подтвердили и в Белом доме. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер должны были вылететь в Исламабад в субботу, однако незадолго до этого Трамп сообщил, что отменил поездку своих представителей в Пакистан.