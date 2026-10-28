Команда "Карабах" U-19 встретится с "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА
Футбол
- 28 октября, 2026
- 10:06
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Молодежная команда "Карабах" U-19 сегодня приступит к играм в Юношеской лиге УЕФА.
Как сообщает Report, сегодня команда встретится с хорватским "Динамо" (Загреб) U-19.
Первый матч II квалификационного раунда начнется в 15:30 на стадионе Azərsun Arena.
Победитель матча в следующем раунде встретится с победителем пары "Бенфика" (Португалия) - "Пафос" (Кипр).
"Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında "Dinamo" ilə qarşılaşacaq
Qarabag U-19 to face Dinamo in UEFA Youth League
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