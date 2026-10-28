Команда "Карабах" U-19 встретится с "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА

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Молодежная команда "Карабах" U-19 сегодня приступит к играм в Юношеской лиге УЕФА.

Как сообщает Report, сегодня команда встретится с хорватским "Динамо" (Загреб) U-19.

Первый матч II квалификационного раунда начнется в 15:30 на стадионе Azərsun Arena.

Победитель матча в следующем раунде встретится с победителем пары "Бенфика" (Португалия) - "Пафос" (Кипр).