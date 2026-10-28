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    Команда "Карабах" U-19 встретится с "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА

    Футбол
    • 28 октября, 2026
    • 10:06
    Команда Карабах U-19 встретится с Динамо в Юношеской лиге УЕФА

    Молодежная команда "Карабах" U-19 сегодня приступит к играм в Юношеской лиге УЕФА.

    Как сообщает Report, сегодня команда встретится с хорватским "Динамо" (Загреб) U-19.

    Первый матч II квалификационного раунда начнется в 15:30 на стадионе Azərsun Arena.

    Победитель матча в следующем раунде встретится с победителем пары "Бенфика" (Португалия) - "Пафос" (Кипр).

    Юношеская лига УЕФА U-19
    "Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında "Dinamo" ilə qarşılaşacaq
    Qarabag U-19 to face Dinamo in UEFA Youth League
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