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    Развитие микрофинансирования в Азербайджане охватит 5 ключевых направлений

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 10:03
    Развитие микрофинансирования в Азербайджане охватит 5 ключевых направлений

    В Азербайджане определены пять основных направлений развития сектора микрофинансирования.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "Азербайджанской ассоциации микрофинансирования" (AMFA) Джалал Алиев на 12-й конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании в Баку.

    По его словам, подготовка и утверждение Центральным банком Азербайджана стратегического рамочного документа по модели микрофинансирования - важный шаг в определении будущих направлений развития сектора.

    Алиев подчеркнул, что для реализации документа требуется сотрудничество государственных органов, небанковских кредитных организаций, инвесторов и партнеров по развитию.

    Он выделил пять приоритетных направлений: повышение финансовой инклюзивности и поддержка предпринимательства, ответственное кредитование и институциональная устойчивость, обеспечение доступа к долгосрочным финансовым ресурсам и инвестициям, безопасная цифровизация и создание надежной информационной инфраструктуры, учет и оценка социального и экологического воздействия.

    По словам Алиева, при оценке результатов также необходимо учитывать развитие поддерживаемых предприятий и финансовую устойчивость клиентов.

    Он добавил, что перспективными направлениями являются финансовые продукты, способствующие экономии воды, использованию альтернативных источников энергии, повышению энергоэффективности и адаптации к изменению климата.

    Также алиев отметил, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над совершенствованием деятельности небанковских кредитных организаций (НБКО) и приведением их принципов работы в соответствие с корпоративными ценностями.

    Микрофинансирование Финансовый сектор Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanda mikromaliyyə sektoru 5 əsas istiqamətdə inkişaf etdiriləcək
    Azerbaijan's microfinance sector to be developed in five key areas
    44 filmi
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