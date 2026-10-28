Развитие микрофинансирования в Азербайджане охватит 5 ключевых направлений

В Азербайджане определены пять основных направлений развития сектора микрофинансирования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "Азербайджанской ассоциации микрофинансирования" (AMFA) Джалал Алиев на 12-й конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании в Баку.

По его словам, подготовка и утверждение Центральным банком Азербайджана стратегического рамочного документа по модели микрофинансирования - важный шаг в определении будущих направлений развития сектора.

Алиев подчеркнул, что для реализации документа требуется сотрудничество государственных органов, небанковских кредитных организаций, инвесторов и партнеров по развитию.

Он выделил пять приоритетных направлений: повышение финансовой инклюзивности и поддержка предпринимательства, ответственное кредитование и институциональная устойчивость, обеспечение доступа к долгосрочным финансовым ресурсам и инвестициям, безопасная цифровизация и создание надежной информационной инфраструктуры, учет и оценка социального и экологического воздействия.

По словам Алиева, при оценке результатов также необходимо учитывать развитие поддерживаемых предприятий и финансовую устойчивость клиентов.

Он добавил, что перспективными направлениями являются финансовые продукты, способствующие экономии воды, использованию альтернативных источников энергии, повышению энергоэффективности и адаптации к изменению климата.

Также алиев отметил, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над совершенствованием деятельности небанковских кредитных организаций (НБКО) и приведением их принципов работы в соответствие с корпоративными ценностями.