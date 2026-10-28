İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanda mikromaliyyə sektoru 5 əsas istiqamətdə inkişaf etdiriləcək

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 09:51
    Azərbaycanda mikromaliyyə sektoru 5 əsas istiqamətdə inkişaf etdiriləcək

    Azərbaycanda mikromaliyyə sektorunun inkişafı üzrə 5 əsas istiqamət müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası" (AMFA) İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Cəlal Əliyev qurumun təşkil etdiyi, Bakıda keçirilən 12-ci Mikromaliyyədə İnvestisiya və Dayanıqlı İnkişaf Konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının mikromaliyyə modeli üzrə strateji çərçivə sənədi hazırlaması və təsdiq etməsi sektorun gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm addımdır.

    "Bu çərçivənin həyata keçirilməsində dövlət qurumlarının, bank olmayan kredit təşkilatlarının, investorların və inkişaf tərəfdaşlarının əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Strateji çərçivənin icrası baxımından mühüm hesab etdiyimiz beş istiqaməti qısaca qeyd etmək istərdim. Birinci istiqamət maliyyə inklüzivliyinin artırılması və sahibkarlığın dəstəklənməsidir.İkinci istiqamət məsuliyyətli kreditləşmə və institusional dayanıqlılıqdır. Üçüncü istiqamət uzunmüddətli maliyyə resurslarına və investisiyalara çıxışın təmin edilməsidir. Dördüncü istiqamət təhlükəsiz rəqəmsallaşma və etibarlı məlumat infrastrukturunun yaradılmasıdır. Beşinci istiqamət isə sosial və ekoloji təsirlərin nəzərə alınması və ölçülməsidir. Nəticələri qiymətləndirərkən dəstəklənən bizneslərin inkişafına və müştərilərin maliyyə dayanıqlılığına da diqqət yetirməliyik. Suya qənaəti, alternativ enerji mənbələrindən istifadəni, enerji səmərəliliyini və iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşmanı dəstəkləyən maliyyə məhsulları perspektivli istiqamətlərdir", - deyə C.Əliyev qeyd edib.

    Cəlal Əliyev AMFA
    Развитие микрофинансирования в Азербайджане охватит 5 ключевых направлений
    Azerbaijan's microfinance sector to be developed in five key areas
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    11:26
    Planet FM Qafqazın radio məkanında ilkə imza atıb
    Media
    11:24
    Azərbaycanda gələn il bütün köhnə avtobuslar yenilənəcək
    İnfrastruktur
    11:23
    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4,5 dəfə artırıb
    Energetika
    11:20
    Elnur Soltanov: "Azərbaycan enerji sektorunda bazar şərtləri ilə rəqabət aparır"
    Energetika
    11:19
    Fransada etirazçılar dəyən ziyana görə 10 min avroya qədər ödəniş etməyə məcbur edilə bilər
    Digər ölkələr
    11:17
    Azərbaycanda "Maraqlar toqquşması haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb
    Milli Məclis
    11:16
    Afrikalı fəal dövlət səviyyəsində praktiki inkluzivlik fondunun yaradılmasını təklif edib
    Mədəniyyət siyasəti
    11:15
    Sandra Kulibali Lerua: Süni intellekt əmək bazarında gender bərabərsizliyini artıra bilər
    Digər ölkələr
    11:12
    Rusiya İƏT ölkələri ilə maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq təklif edib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti