В Южной Корее пройдет экстренное совещание из-за хакерских атак на финансовые компании
- 28 октября, 2026
- 09:53
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В Южной Корее в связи с хакерскими атаками на ряд финансовых компаний и криптовалютных бирж в администрации президента пройдет экстренное совещание.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
Заседание проведет замглавы Управления национальной безопасности Сон Ки-хо.
Компании Daishin Securities, Mirae Asset Global Investments и криптовалютная биржа Bithumb сообщили в среду о хакерских атаках и в связи с этим утечки данных.
По данным компании Daishin, из числа фирм, сообщивших об утечках информации, были взломаны персональные данные 38 490 клиентов.
В сообщении говорилось, что конфиденциальная информация, включая имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов, была утечена после того, как брокерская компания на прошлой неделе обнаружила признаки несанкционированного доступа со стороны хакеров.
Брокерская компания заявила, что проводит расследование совместно с правоохранительными органами и уведомила клиентов об утечке информации.
В среду утром компании Mirae Asset Global Investments, криптовалютная биржа Bithumb и Daishin Securities сообщили об утечках данных клиентов в результате отдельных недавних хакерских атак.
Ожидается, что на экстренном совещании будет обсуждаться полный масштаб ущерба от кибератак и меры по предотвращению дальнейшего ущерба.