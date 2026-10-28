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    В Южной Корее пройдет экстренное совещание из-за хакерских атак на финансовые компании

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 09:53
    В Южной Корее пройдет экстренное совещание из-за хакерских атак на финансовые компании

    В Южной Корее в связи с хакерскими атаками на ряд финансовых компаний и криптовалютных бирж в администрации президента пройдет экстренное совещание.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    Заседание проведет замглавы Управления национальной безопасности Сон Ки-хо.

    Компании Daishin Securities, Mirae Asset Global Investments и криптовалютная биржа Bithumb сообщили в среду о хакерских атаках и в связи с этим утечки данных.

    По данным компании Daishin, из числа фирм, сообщивших об утечках информации, были взломаны персональные данные 38 490 клиентов.

    В сообщении говорилось, что конфиденциальная информация, включая имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов, была утечена после того, как брокерская компания на прошлой неделе обнаружила признаки несанкционированного доступа со стороны хакеров.

    Брокерская компания заявила, что проводит расследование совместно с правоохранительными органами и уведомила клиентов об утечке информации.

    В среду утром компании Mirae Asset Global Investments, криптовалютная биржа Bithumb и Daishin Securities сообщили об утечках данных клиентов в результате отдельных недавних хакерских атак.

    Ожидается, что на экстренном совещании будет обсуждаться полный масштаб ущерба от кибератак и меры по предотвращению дальнейшего ущерба.

    Хакерская атака (Кибератаки) Финансовый сектор Утечка данных Южная Корея
    Cənubi Koreyada birjalara və şirkətlərə haker hücumları səbəbindən təcili iclas keçiriləcək
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