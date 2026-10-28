В Южной Корее пройдет экстренное совещание из-за хакерских атак на финансовые компании

В Южной Корее в связи с хакерскими атаками на ряд финансовых компаний и криптовалютных бирж в администрации президента пройдет экстренное совещание.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Заседание проведет замглавы Управления национальной безопасности Сон Ки-хо.

Компании Daishin Securities, Mirae Asset Global Investments и криптовалютная биржа Bithumb сообщили в среду о хакерских атаках и в связи с этим утечки данных.

По данным компании Daishin, из числа фирм, сообщивших об утечках информации, были взломаны персональные данные 38 490 клиентов.

В сообщении говорилось, что конфиденциальная информация, включая имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов, была утечена после того, как брокерская компания на прошлой неделе обнаружила признаки несанкционированного доступа со стороны хакеров.

Брокерская компания заявила, что проводит расследование совместно с правоохранительными органами и уведомила клиентов об утечке информации.

В среду утром компании Mirae Asset Global Investments, криптовалютная биржа Bithumb и Daishin Securities сообщили об утечках данных клиентов в результате отдельных недавних хакерских атак.

Ожидается, что на экстренном совещании будет обсуждаться полный масштаб ущерба от кибератак и меры по предотвращению дальнейшего ущерба.