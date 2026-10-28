Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сборная Азербайджана проведет очередной матч на ЧМ FIFA U-15 в Баку

    Футбол
    • 28 октября, 2026
    • 09:33
    Сборная Азербайджана проведет очередной матч на ЧМ FIFA U-15 в Баку

    Сборная Азербайджана проведет очередной матч на чемпионате мира и фестивале FIFA U-15 в Баку.

    Как сообщает Report, в 1/16 финала Дивизиона C (борьба за 65–96-е места) наша сборная встретится со сборной Чили.

    Игра начнется в 11:30 на стадионе 7В в Говсанском спортивном комплексе.

    Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с сильнейшим в паре Беларусь - Гибралтар, а проигравшая команда встретится с уступившим в том же матче.

    Напомним, что сборная Азербайджана вышла в Дивизион C, заняв третье место в группе AF с 9 очками. Подопечные Фамиля Халилова одержали победы над командами Восточного Тимора (6:0), Андорры (1:0) и Израиля (3:1), но уступили Австралии (1:3) и Гаити (0:4).

    В мундиале принимают участие команды из 189 стран-членов FIFA, а общая программа турнира включает около 1000 матчей.

    Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Все игры проходят в Говсанском спортивном комплексе, в то время как финальный поединок примет Baku Crystal Hall.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Фамиль Халилов Говсанский спортивный комплекс
    Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan U-15 dünya çempionatında növbəti matçını keçirəcək
    Azerbaijan to face Chile in next FIFA U-15 World Cup match in Baku
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