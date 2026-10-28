Сборная Азербайджана проведет очередной матч на ЧМ FIFA U-15 в Баку

Сборная Азербайджана проведет очередной матч на чемпионате мира и фестивале FIFA U-15 в Баку.

Как сообщает Report, в 1/16 финала Дивизиона C (борьба за 65–96-е места) наша сборная встретится со сборной Чили.

Игра начнется в 11:30 на стадионе 7В в Говсанском спортивном комплексе.

Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с сильнейшим в паре Беларусь - Гибралтар, а проигравшая команда встретится с уступившим в том же матче.

Напомним, что сборная Азербайджана вышла в Дивизион C, заняв третье место в группе AF с 9 очками. Подопечные Фамиля Халилова одержали победы над командами Восточного Тимора (6:0), Андорры (1:0) и Израиля (3:1), но уступили Австралии (1:3) и Гаити (0:4).

В мундиале принимают участие команды из 189 стран-членов FIFA, а общая программа турнира включает около 1000 матчей.

Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Все игры проходят в Говсанском спортивном комплексе, в то время как финальный поединок примет Baku Crystal Hall.