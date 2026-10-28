На границе Казахстана и Узбекистана вводят гарантийный взнос за бронь электронной очереди

С 9 ноября этого года при бронировании слота в системе электронной очереди на казахстанско-узбекской границе вводится обязательное требование о внесении гарантийной суммы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщил департамент госдоходов Туркестанской области.

Заплатить надо будет 20 МРП или 86 500 тенге ($190) на пунктах пропуска "Казыгурт", "Б. Конысбаева" и "Атамекен".

"Данная мера направлена на предотвращение искусственного создания очередей в пунктах пропуска и повышение ответственности перевозчиков", - заявил департамент.

Для бронирования электронной очереди на специальном электронном счете перевозчика должна быть необходимая сумма в размере 20 МРП. Если транспортное средство прибывает в пункт пропуска вовремя, то гарантийная сумма автоматически возвращается перевозчику в полном объеме. Ну а если перевозчик два раза подряд в течение 90 календарных дней не прибывает в пункт пропуска в установленное время, гарантийная сумма не возвращается и взыскивается в доход госбюджета, сообщили в департаменте.