На границе Казахстана и Узбекистана вводят гарантийный взнос за бронь электронной очереди
- 28 октября, 2026
- 09:26
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С 9 ноября этого года при бронировании слота в системе электронной очереди на казахстанско-узбекской границе вводится обязательное требование о внесении гарантийной суммы.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщил департамент госдоходов Туркестанской области.
Заплатить надо будет 20 МРП или 86 500 тенге ($190) на пунктах пропуска "Казыгурт", "Б. Конысбаева" и "Атамекен".
"Данная мера направлена на предотвращение искусственного создания очередей в пунктах пропуска и повышение ответственности перевозчиков", - заявил департамент.
Для бронирования электронной очереди на специальном электронном счете перевозчика должна быть необходимая сумма в размере 20 МРП. Если транспортное средство прибывает в пункт пропуска вовремя, то гарантийная сумма автоматически возвращается перевозчику в полном объеме. Ну а если перевозчик два раза подряд в течение 90 календарных дней не прибывает в пункт пропуска в установленное время, гарантийная сумма не возвращается и взыскивается в доход госбюджета, сообщили в департаменте.