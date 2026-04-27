WP раскрыла недостатки в организации мер безопасности на приеме в Washington Hilton

Американская администрация не организовала максимальный уровень защиты на мероприятии Ассоциации корреспондентов при Белом доме, проходившем в отеле Washington Hilton, где была зафиксирована стрельба.

Как передает Report, с таким утверждением выступила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на осведомленные источники в американской администрации.

Согласно данным издания, мероприятия, в которых принимают участие глава государства и представители его кабинета, как правило, причисляются к категории событий особой значимости с соответствующим уровнем организации охраны. Тем не менее приему в отеле Washington Hilton "не был присвоен статус, который дал бы возможность привлечь федеральные ресурсы в полном объеме", подчеркивает WP.

Администрация, указали собеседники газеты, обеспечила на данном мероприятии "более низкий уровень охраны" по сравнению с другими событиями при участии высокопоставленных представителей власти, тем самым фактически "поставив страну в исключительно уязвимое положение".

Кроме президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, на приеме находились вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, руководитель Пентагона Пит Хегсет, директор ФБР Кэш Пател, а также ряд других министров и высокопоставленных представителей американской администрации.

Отметим, что на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton с участием Трампа произошла стрельба. Американский лидер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и их супруги были немедленно эвакуированы из зала. Подозреваемого в нападении задержали сотрудники Секретной службы.