    Авария с участием до 30 автомобилей произошла на американских гонках NASCAR

    На 115-м круге этапа NASCAR Cup Series на суперспидвее Талладега (США) произошло масштабное столкновение с участием множества автомобилей.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные спортивные телеканалы.

    Причиной инцидента стал контакт между машинами Росса Честейна и лидировавшего на тот момент Буббы Уоллеса. Это привело к потере контроля над автомобилем и развороту в плотном пелотоне гонщиков. Следствием стала цепная реакция, затронувшая до 27 машин, среди которых оказались болиды нескольких ведущих команд серии.

    Авария спровоцировала появление плотного облака дыма над трассой, после чего организаторы приняли решение о приостановке заезда для расчистки гоночного полотна и оценки технического состояния поврежденных автомобилей.

    Серьезных повреждений гонщики не получили, после предварительного врачебного осмотра все они были отпущены, уточнили организаторы.

    После завершения уборочных работ и проверки состояния трассы гонка была возобновлена. Победителем этапа стал Карсон Хосевар, финишировавший впереди Криса Бушера и Алекса Боумана. Для Хосевара этот триумф стал дебютной победой в серии NASCAR Cup и значимым результатом для его коллектива Spire Motorsports.

    Amerikada "NASCAR" yarışlarında 30-dək avtomobilin iştirakı ilə qəza baş verib

    Последние новости

    08:03

    Несколько солдат ЦАХАЛ пострадали в результате инцидента на веонной базе

    Другие страны
    07:43

    Авария с участием до 30 автомобилей произошла на американских гонках NASCAR

    Индивидуальные
    07:20

    ВС США ударили по еще одному судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    06:50

    Axios: Новое предложение Ирана предусматривает открытие Ормузского пролива

    Другие страны
    06:15

    CENTCOM назвало число кораблей, перехваченных с начала блокады

    Другие страны
    05:46

    Трамп не уверен, что стрелок на приеме в Вашингтоне целился именно в него

    Другие страны
    05:07

    Переброску военных в Ормузский пролив поддерживает почти половина населения в Японии

    Другие страны
    04:38

    WP раскрыла недостатки в организации мер безопасности на приеме в Washington Hilton

    Другие страны
    04:22

    SIPRI: Мировые военные расходы в 2025 году превысили $2,8 трлн

    Другие страны
    Лента новостей