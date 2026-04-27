Авария с участием до 30 автомобилей произошла на американских гонках NASCAR

На 115-м круге этапа NASCAR Cup Series на суперспидвее Талладега (США) произошло масштабное столкновение с участием множества автомобилей.

Причиной инцидента стал контакт между машинами Росса Честейна и лидировавшего на тот момент Буббы Уоллеса. Это привело к потере контроля над автомобилем и развороту в плотном пелотоне гонщиков. Следствием стала цепная реакция, затронувшая до 27 машин, среди которых оказались болиды нескольких ведущих команд серии.

Авария спровоцировала появление плотного облака дыма над трассой, после чего организаторы приняли решение о приостановке заезда для расчистки гоночного полотна и оценки технического состояния поврежденных автомобилей.

Серьезных повреждений гонщики не получили, после предварительного врачебного осмотра все они были отпущены, уточнили организаторы.

После завершения уборочных работ и проверки состояния трассы гонка была возобновлена. Победителем этапа стал Карсон Хосевар, финишировавший впереди Криса Бушера и Алекса Боумана. Для Хосевара этот триумф стал дебютной победой в серии NASCAR Cup и значимым результатом для его коллектива Spire Motorsports.