На востоке Чада десятки человек погибли в межобщинном столкновении

На востоке Чада в результате межобщинного столкновения погибли свыше 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse.

Согласно информации, инцидент имел место в регионе Вади-Фира.

"Конфликт разгорелся после того, как две семьи вступили в спор из-за колодца, - сообщил региональный представитель властей Брахим Исса Гальмайе. - Число погибших составило не менее 42 человек".

Столкновения между общинами на почве земельных споров, конфликтов вокруг скота и борьбы за доступ к водным ресурсам остаются частым явлением в восточных районах Чада. Согласно данным неправительственной организации International Crisis Group, за период с 2021 по 2024 год подобные конфликты привели к гибели более 1 тыс. человек, ещё порядка 2 тыс. были ранены.