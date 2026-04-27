    Çadda lokal qarşıdurmada 40-dan çox şəxs həlak olub

    Çadda lokal qarşıdurmada 40-dan çox şəxs həlak olub

    Çadın şərqində icmalararası toqquşma 40-dan çox insanın həyatına son qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" məlumat yayıb.

    Agentliyin məlumatına görə, hadisə Vadi-Fira regionunda baş verib.

    Qeyd olunub ki, münaqişə iki ailə arasında quyu üstündə yaranan mübahisədən sonra alovlanıb.

    "Ən azı 42 nəfər həlak olub", - hökumətin regiondakı nümayəndəsi Brahim İssa Qalmaye bildirib.

    Çadın şərqində torpaq, mal-qara və suya çıxış üstündə yaranan icmalararası toqquşmalar geniş yayılmış haldır. "International Crisis Group" qeyri-hökumət təşkilatının hesablamalarına görə, 2021-ci ildən 2024-cü ilə qədər olan dövrdə bu cür münaqişələr səbəbindən mindən çox insan həlak olub, 2 minə yaxın şəxs yaralanıb.

