Переброску военных в Ормузский пролив поддерживает почти половина населения в Японии

Общественное мнение в Японии по поводу отправки подразделений Сил самообороны в район Ормузского пролива оказалось расколотым практически пополам.

Как передает Report, такие данные получены по итогам социологического исследования, организованного местным изданием Nikkei.

Согласно результатам опроса, 48% участников одобряют подобное решение, против этой инициативы высказались 45% респондентов.

При этом 36% полагают, что направлять военнослужащих допустимо исключительно после прекращения военных операций США и Израиля против Ирана, тогда как 12% готовы поддержать данный шаг еще до их завершения.

Правящая Либерально-демократическая партия поддержала идею обсуждения возможности направления минных тральщиков японского флота для проведения операций по разминированию Ормузского пролива при условии заключения официального соглашения о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном. Данные рекомендации были представлены главе правительства Санаэ Такаити. Во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в марте она фактически отклонила возможность отправки кораблей в район пролива при текущих обстоятельствах, указав на существующие законодательные ограничения.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В Исламабаде 27 апреля, как указывали СМИ, должен был состояться очередной раунд переговоров между Ираном и США, что подтвердили и в Белом доме. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер должны были вылететь в Исламабад в субботу, однако незадолго до этого Трамп сообщил, что отменил поездку своих представителей в Пакистан.