Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

Президент США Дональд Трамп отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном.

Как передает Report, об этом он заявил журналисту телеканала Fox News Аише Хэсни.

В ходе телефонного разговора Трамп сказал ей, что в одностороннем порядке отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан, отметила она в соцсети Х.

"Я сказал своим людям некоторое время назад, пока они собирались к отъезду: "Нет, вы не станете совершать 18-часовой перелет, чтобы туда добраться. У нас на руках все карты. Они (Иран - ред.) могут позвонить нам, когда захотят. Но вы больше не будете совершать 18-часовых перелетов ради разговоров ни о чем", - цитирует Хэсни американского лидера.