Şəkidə elektrik cərəyanı vuran 40 yaşlı kişi ölüb
Hadisə
- 26 aprel, 2026
- 22:51
Şəkidə 40 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Təpəcənnət kəndində baş verib.
Belə ki, Cəfərabad kənd sakini, 1986-cı il təvəllüdlü Bəxtiyar Makarovu elektrik cərəyanı vurub. O, hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı Şəki Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
