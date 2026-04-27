    Ağstafada 16 yaşlı oğlanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 27 aprel, 2026
    • 09:21
    Ağstafada 16 yaşlı oğlanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Ağstafada 16 yaşlı oğlanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Aşağı Kəsəmən kəndində yaşayan, 2010-cu il təvəllüdlü, Hüseynov Nəsir Ayaz oğlu yaşadığı evin həyətində elektrik naqilinin açıq olan hissəsinə əlini vuran zaman cərəyan vurması nəticəsində ölüb.

    Faktla bağlı Ağstafa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Elektrik cərəyanı Ağstafa
    В Агстафе подросток умер от удара током

