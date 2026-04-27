В Агстафе подросток умер от удара током
Происшествия
- 27 апреля, 2026
- 09:36
В Агстафе 16-летний подросток умер от удара током.
Как сообщает Report, трагический случай произошел в селе Ашагы Кесемен.
Согласно информации, Насир Гусейнов (2010 г.р.) скончался в результате поражения электрическим током после контакта с оголенным участком электрического провода во дворе собственного дома.
По факту в прокуратуре Агстафинского района проводится расследование.
