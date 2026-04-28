    ABŞ İran Hava Yolları ilə əməkdaşlığa görə şirkətləri sanksiyalarla hədələyib

    Digər ölkələr
    • 28 aprel, 2026
    • 03:00
    ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent bildirib ki, Amerika administrasiyası İran aviaşirkətləri ilə əməkdaşlıq edən şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) məlumat yayıb.

    "Sanksiya tətbiq edilən İran aviaşirkətləri ilə iş görmək ABŞ sanksiyalarına məruz qalma riskini daşıyır. Xarici hökumətlər öz yurisdiksiyalarındakı şirkətlərin bu təyyarələrə aviasiya yanacağı, qida, eniş haqqı və idarəetmə xidmətləri də daxil olmaqla xidmət göstərməməsi üçün bütün zəruri tədbirləri görməlidirlər", - Bessent bildirib.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl ABŞ İran İslam Respublikasının "Iran Air" aviaşirkətini sanksiyalar siyahısına əlavə edib.

    ABŞ-İran gərginliyi Aviaşirkət İrana qarşı sanksiyalar Skott Bessent
    СМИ: Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

    Son xəbərlər

    08:02

    Digər ölkələr
    07:38

    Digər ölkələr
    07:16

    Digər ölkələr
    06:52

    Daxili siyasət
    06:45
    Foto

    Daxili siyasət
    06:26

    Daxili siyasət
    06:09

    Digər ölkələr
    05:46

    Digər ölkələr
    05:17

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti