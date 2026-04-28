СМИ: Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская администрация может ввести санкции против компаний, сотрудничающих с иранскими авиаперевозчиками.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Ведение бизнеса с находящимися под санкциями иранскими авиакомпаниями несет риски попадания под санкции США. Иностранные правительства должны предпринять все необходимые меры, чтобы находящиеся в их юрисдикции компании не предоставляли услуги данным воздушным судам, включая предоставление авиационного топлива, продовольствия, взимание посадочных сборов и обслуживание", - заявил Бессент.