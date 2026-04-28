СМИ: Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана
- 28 апреля, 2026
- 02:18
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская администрация может ввести санкции против компаний, сотрудничающих с иранскими авиаперевозчиками.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
"Ведение бизнеса с находящимися под санкциями иранскими авиакомпаниями несет риски попадания под санкции США. Иностранные правительства должны предпринять все необходимые меры, чтобы находящиеся в их юрисдикции компании не предоставляли услуги данным воздушным судам, включая предоставление авиационного топлива, продовольствия, взимание посадочных сборов и обслуживание", - заявил Бессент.
Последние новости
08:08
Казахстан перераспределит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"Другие страны
08:01
Власти Японии не ожидают перебоев с поставками нефти на фоне кризиса на Ближнем ВостокеДругие страны
07:39
Бывшая вынужденная переселенка: Я очень рада, что возвращаюсь на родинуВнутренняя политика
07:26
Главдия Юсифова: Я очень взволнована, мне тоже выпала возможность вернуться на родную землюВнутренняя политика
07:21
CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликтаДругие страны
06:51
Фото
В город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
06:45
Пентагон: У США нет защиты от гиперзвукового оружияДругие страны
06:18
Китай пригрозил ответом Евросоюзу на закон "Сделано в Европе"Другие страны
05:56