    • 28 апреля, 2026
    • 02:18
    СМИ: Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская администрация может ввести санкции против компаний, сотрудничающих с иранскими авиаперевозчиками.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

    "Ведение бизнеса с находящимися под санкциями иранскими авиакомпаниями несет риски попадания под санкции США. Иностранные правительства должны предпринять все необходимые меры, чтобы находящиеся в их юрисдикции компании не предоставляли услуги данным воздушным судам, включая предоставление авиационного топлива, продовольствия, взимание посадочных сборов и обслуживание", - заявил Бессент.

    Скотт Бессент Санкции против Ирана Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ İran Hava Yolları ilə əməkdaşlığa görə şirkətləri sanksiyalarla hədələyib

