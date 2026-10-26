Murad Məmmədov zədədən sonra "Pafos"un heyətində növbəti oyununa çıxıb
Futbol
- 26 oktyabr, 2026
- 21:57
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Azərbaycanın millisinin və "Pafos"un futbolçusu Murad Məmmədov zədəsini sağaldaraq yaşıl meydanlara qayıdıb.
"Report" xəbər verir ki, 20 yaşlı oyunçu Kipr çempionatının VII turunda "Nea Salamina" komandasına qarşı matçın 70-ci dəqiqəsində meydana çıxıb.
O, Qabriel Teyşeyranı əvəzləyib.
Murad Məmmədovun komandası səfərdə keçirdiyi görüşdən 0:0 hesablı bərabərliklə ayrılıb.
Qeyd edək ki, "Pafos" 7 turdan sonra 12 xalla turnir cədvəlinin beşinci pilləsində qərarlaşıb. M.Məmmədov Kipr təmsilçisinin heyətində indiyədək 1 qol vurub.
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