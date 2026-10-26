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    Murad Məmmədov zədədən sonra "Pafos"un heyətində növbəti oyununa çıxıb

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2026
    • 21:57
    Murad Məmmədov zədədən sonra Pafosun heyətində növbəti oyununa çıxıb

    Azərbaycanın millisinin və "Pafos"un futbolçusu Murad Məmmədov zədəsini sağaldaraq yaşıl meydanlara qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, 20 yaşlı oyunçu Kipr çempionatının VII turunda "Nea Salamina" komandasına qarşı matçın 70-ci dəqiqəsində meydana çıxıb.

    O, Qabriel Teyşeyranı əvəzləyib.

    Murad Məmmədovun komandası səfərdə keçirdiyi görüşdən 0:0 hesablı bərabərliklə ayrılıb.

    Qeyd edək ki, "Pafos" 7 turdan sonra 12 xalla turnir cədvəlinin beşinci pilləsində qərarlaşıb. M.Məmmədov Kipr təmsilçisinin heyətində indiyədək 1 qol vurub.

    Murad Məmmədov Pafos FK
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