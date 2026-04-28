ABŞ Prezidentinin qəbulunda atəş açan şəxsə yeni ittihamlar irəli sürülə bilər
- 28 aprel, 2026
- 01:21
ABŞ Prezidenti Donald Trampın aprelin 25-də iştirak etdiyi qəbulda baş verən atışmada şübhəli bilinən şəxsə qarşı əlavə ittihamlar irəli sürülə bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Kolumbiya dairəsinin prokuroru Canin Pirro mətbuat konfransında bildirib.
"İstintaq davam etdikcə əlavə ittihamlar irəli sürüləcək", - o, Koul Tomas Allenin iştirakı ilə keçirilən ilk məhkəmə iclasını şərh edərkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, Allenə artıq ABŞ Prezidentinə sui-qəsd cəhdi də daxil olmaqla üç maddə ilə ittiham irəli sürülüb.
