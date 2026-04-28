Виновнику стрельбы на приеме с участием Трампа предъявят новые обвинения

Дополнительные обвинения могут быть предъявлены подозреваемому в стрельбе на приеме 25 апреля с участием президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом заявила на пресс-конференции прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро.

"Будут дополнительные обвинения по ходу следствия", - сказала она, комментируя первое судебное заседание с участием Коула Томаса Аллена.

По ее словам, Аллену уже предъявлены обвинения по трем пунктам, включая попытку покушения на жизнь президента США.