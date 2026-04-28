    Виновнику стрельбы на приеме с участием Трампа предъявят новые обвинения

    Дополнительные обвинения могут быть предъявлены подозреваемому в стрельбе на приеме 25 апреля с участием президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом заявила на пресс-конференции прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро.

    "Будут дополнительные обвинения по ходу следствия", - сказала она, комментируя первое судебное заседание с участием Коула Томаса Аллена.

    По ее словам, Аллену уже предъявлены обвинения по трем пунктам, включая попытку покушения на жизнь президента США.

    ABŞ Prezidentinin qəbulunda atəş açan şəxsə yeni ittihamlar irəli sürülə bilər

