Виновнику стрельбы на приеме с участием Трампа предъявят новые обвинения
Другие страны
- 28 апреля, 2026
- 00:49
Дополнительные обвинения могут быть предъявлены подозреваемому в стрельбе на приеме 25 апреля с участием президента США Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом заявила на пресс-конференции прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро.
"Будут дополнительные обвинения по ходу следствия", - сказала она, комментируя первое судебное заседание с участием Коула Томаса Аллена.
По ее словам, Аллену уже предъявлены обвинения по трем пунктам, включая попытку покушения на жизнь президента США.
