    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.04.2026)

    • 27 aprel, 2026
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.04.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun 0,4 % artaraq 1,9935 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2576 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9935

    100 Rusiya rublu

    2,2576

    1 Avstraliya dolları

    1,2186

    1 Belarus rublu

    0,5824

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1155

    1 Çexiya kronu

    0,0819

    1 Çin yuanı

    0,2489

    1 Danimarka kronu

    0,2668

    1 Gürcü larisi

    0,6335

    1 Honq Konq dolları

    0,2169

    1 Hindistan rupisi

    0,0181

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3019

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1845

    1 İsveçrə frankı

    2,1660

    1 İsrail şekeli

    0,5706

    1 Kanada dolları

    1,2441

    1 Küveyt dinarı

    5,5217

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3660

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5469

    1 Moldova leyi

    0,0977

    1 Norveç kronu

    0,1828

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6088

    1 Polşa zlotası

    0,4698

    1 Rumıniya leyi

    0,3920

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3335

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3286

    Türk lirəsi

    0,0378

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0386

    Yapon yeni

    1,0675

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0009

    Qızıl

    8031,1740

    Gümüş

    129,9167

    Platin

    3448,1015

    Palladium

    2547,3055
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2026)
    CBA currency exchange rates (27.04.2026)

