Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.04.2026)
- 27 aprel, 2026
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun 0,4 % artaraq 1,9935 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2576 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9935
100 Rusiya rublu
2,2576
1 Avstraliya dolları
1,2186
1 Belarus rublu
0,5824
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1155
1 Çexiya kronu
0,0819
1 Çin yuanı
0,2489
1 Danimarka kronu
0,2668
1 Gürcü larisi
0,6335
1 Honq Konq dolları
0,2169
1 Hindistan rupisi
0,0181
1 İngilis funt sterlinqi
2,3019
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1845
1 İsveçrə frankı
2,1660
1 İsrail şekeli
0,5706
1 Kanada dolları
1,2441
1 Küveyt dinarı
5,5217
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3660
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5469
1 Moldova leyi
0,0977
1 Norveç kronu
0,1828
100 Özbək somu
0,0141
100 Pakistan rupisi
0,6088
1 Polşa zlotası
0,4698
1 Rumıniya leyi
0,3920
1 Serbiya dinarı
0,0170
1 Sinqapur dolları
1,3335
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4532
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3286
Türk lirəsi
0,0378
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0386
Yapon yeni
1,0675
Yeni Zelandiya dolları
1,0009
Qızıl
8031,1740
Gümüş
129,9167
Platin
3448,1015
Palladium
2547,3055