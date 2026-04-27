Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2026)
- 27 апреля, 2026
- 09:13
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9935 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,2576 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9935
|
100 российских рублей
|
2,2576
|
1 австралийский доллар
|
1,2186
|
1 белорусский рубль
|
0,5824
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1155
|
1 чешская крона
|
0,0819
|
1 китайский юань
|
0,2489
|
1 датская крона
|
0,2668
|
1 грузинский лари
|
0,6335
|
1 гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 индийская рупия
|
0,0181
|
1 британский фунт
|
2,3019
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1845
|
1 швейцарский франк
|
2,1660
|
1 израильский шекель
|
0,5706
|
1 канадский доллар
|
1,2441
|
1 кувейтский динар
|
5,5217
|
100 казахстанских тенге
|
0,3660
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5469
|
1 молдавский лей
|
0,0977
|
1 норвежская крона
|
0,1828
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6088
|
1 польский злотый
|
0,4698
|
1 румынский лей
|
0,3920
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3335
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3286
|
1 Турецкая лира
|
0,0378
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0386
|
100 Японских йен
|
1,0675
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0009
|
Золото
|
8031,1740
|
Серебро
|
129,9167
|
Платина
|
3448,1015
|
Палладий
|
2547,3055