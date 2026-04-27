    • 27 апреля, 2026
    • 09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9935 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,2576 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9935

    100 российских рублей

    2,2576

    1 австралийский доллар

    1,2186

    1 белорусский рубль

    0,5824

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1155

    1 чешская крона

    0,0819

    1 китайский юань

    0,2489

    1 датская крона

    0,2668

    1 грузинский лари

    0,6335

    1 гонконгский доллар

    0,2169

    1 индийская рупия

    0,0181

    1 британский фунт

    2,3019

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1845

    1 швейцарский франк

    2,1660

    1 израильский шекель

    0,5706

    1 канадский доллар

    1,2441

    1 кувейтский динар

    5,5217

    100 казахстанских тенге

    0,3660

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5469

    1 молдавский лей

    0,0977

    1 норвежская крона

    0,1828

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6088

    1 польский злотый

    0,4698

    1 румынский лей

    0,3920

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3335

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3286

    1 Турецкая лира

    0,0378

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0386

    100 Японских йен

    1,0675

    1 Новозеландский доллар

    1,0009

    Золото

    8031,1740

    Серебро

    129,9167

    Платина

    3448,1015

    Палладий

    2547,3055
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.04.2026)
    CBA currency exchange rates (27.04.2026)

