В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента 2026"

В Агдере прошла состоялось открытие международной регаты по гребле "Кубок президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report, мероприятие организовано на Сарсангском водохранилище.

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов назвал проведение регаты в Карабахе значимым событием. По его словам, организационный уровень соревнований неуклонно растет с каждым годом.

В первый день турнира стартовали состязания сразу по пяти дисциплинам: академической гребле, каяку, каноэ, гонкам на лодках-драконах и парусному спорту. Кульминацией церемонии открытия стал водный парад - скутеры с флагами стран-участниц прошли торжественным строем по водохранилищу.

В регате принимают участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана. Соревнования завершатся 1 мая.