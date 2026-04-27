    В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента 2026"

    В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты Кубок президента 2026

    В Агдере прошла состоялось открытие международной регаты по гребле "Кубок президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает корреспондент Report, мероприятие организовано на Сарсангском водохранилище.

    Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов назвал проведение регаты в Карабахе значимым событием. По его словам, организационный уровень соревнований неуклонно растет с каждым годом.

    В первый день турнира стартовали состязания сразу по пяти дисциплинам: академической гребле, каяку, каноэ, гонкам на лодках-драконах и парусному спорту. Кульминацией церемонии открытия стал водный парад - скутеры с флагами стран-участниц прошли торжественным строем по водохранилищу.

    В регате принимают участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана. Соревнования завершатся 1 мая.

    Фарид Гайыбов Регата по гребле и каноэ Сарсангское водохранилище Карабахский экономический район
    Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократились

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

    В УМК назвали проявлением враждебности заявление Эчмиадзина о сносе незаконных построек в Ханкенди

    В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента 2026"

    В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум

    Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форума

    SOCAR и "Укрнафта" обсудили развитие сотрудничества

    Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные изменения

    ГЭЦ: На выпускном экзамене в следующем году учащимся предоставят дополнительное время

