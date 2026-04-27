    Наука и образование
    • 27 апреля, 2026
    • 14:02
    ГЭЦ: На выпускном экзамене в следующем году учащимся предоставят дополнительное время

    В следующем году на выпускном экзамене учащимся будет предоставлено дополнительное время.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила завотделом государственного языка и иностранных языков Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Кёнюль Гаджиева.

    Она сообщила, что в следующем году в связи с внедрением новой экзаменационной модели по иностранным языкам на выпускном экзамене на уровне 11-летнего полного среднего образования предусматривается предоставление учащимся дополнительных 15 минут:

    "Количество заданий на экзамене сократят, а навык письменной речи будет оцениваться отдельно".

    Кёнюль Гаджиева Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Выпускные экзамены
    Gələn il buraxılış imtahanında şagirdlərə əlavə vaxt veriləcək

    Последние новости

    14:42

    Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократились

    Бизнес
    14:36
    Фото

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:33

    В УМК назвали проявлением враждебности заявление Эчмиадзина о сносе незаконных построек в Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента 2026"

    Индивидуальные
    14:28
    Фото

    В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум

    Внешняя политика
    14:25
    Фото

    Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форума

    Внешняя политика
    14:19
    Фото

    SOCAR и "Укрнафта" обсудили развитие сотрудничества

    Энергетика
    14:08

    Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные изменения

    Другие страны
    14:02

    ГЭЦ: На выпускном экзамене в следующем году учащимся предоставят дополнительное время

    Наука и образование
    Лента новостей