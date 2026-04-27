ГЭЦ: На выпускном экзамене в следующем году учащимся предоставят дополнительное время

В следующем году на выпускном экзамене учащимся будет предоставлено дополнительное время.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила завотделом государственного языка и иностранных языков Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Кёнюль Гаджиева.

Она сообщила, что в следующем году в связи с внедрением новой экзаменационной модели по иностранным языкам на выпускном экзамене на уровне 11-летнего полного среднего образования предусматривается предоставление учащимся дополнительных 15 минут:

"Количество заданий на экзамене сократят, а навык письменной речи будет оцениваться отдельно".