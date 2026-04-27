    Gələn il buraxılış imtahanında şagirdlərə əlavə vaxt veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Dövlət dili və xarici dillər üzrə şöbəsinin müdiri Könül Hacıyeva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, gələn il 11 illik tam orta təhsil səviyyəsində buraxılış imtahanında xarici dillər üzrə yeni imtahan modelinin tətbiqi ilə əlaqədar şagirdlərə 15 dəqiqə əlavə vaxt verilməsi nəzərdə tutulur.

    "Həmçinin tapşırıq sayının azaldılması və yazı bacarığının ayrıca qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcək", - DİM rəsmisi qeyd edib.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) Buraxılış imtahanları
    ГЭЦ: На выпускном экзамене в следующем году учащимся предоставят дополнительное время

    Son xəbərlər

    14:30
    Foto

    Almaniyanın diplomatları Xankəndi ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    14:28
    Foto
    Video

    Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    14:26

    Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    14:25

    Bu ilin 3 ayı ərzində 43 piyadanı avtomobil vurub, 21-i ölüb

    Hadisə
    14:22

    Azərbaycanda quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma aşkarlanmayıb

    Sağlamlıq
    14:21

    Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdır

    Digər ölkələr
    14:14
    Foto

    Ağdərədə "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası start götürüb

    Fərdi
    14:10

    "Hizbullah" Livanın İsraillə birbaşa danışıqlarını "ağır günah" adlandırıb

    Digər ölkələr
    14:08

    Yaponiya Baş naziri Hörmüzün bağlanması fonunda enerji resurslarına qənaət etməməyə çağırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti