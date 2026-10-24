Azərbaycanın gübrə ixracından qazancı 4 %-ə yaxın azalıb
- 24 oktyabr, 2026
- 12:34
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 71,018 milyon ABŞ dolları dəyərində gübrə idxal edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanın gübrə ixracının dəyəri 127,558 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 3,8 % azdır.
9 ayda gübrə üzrə idxal xərcləri Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,53 %-ni, ixrac gəlirləri isə ümumi ixrac qazancının 0,53 %-ni təşkil edib.
Xatırladaq ki, yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.