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    Azərbaycanın gübrə ixracından qazancı 4 %-ə yaxın azalıb

    ASK
    • 24 oktyabr, 2026
    • 12:34
    Azərbaycanın gübrə ixracından qazancı 4 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 71,018 milyon ABŞ dolları dəyərində gübrə idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın gübrə ixracının dəyəri 127,558 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 3,8 % azdır.

    9 ayda gübrə üzrə idxal xərcləri Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,53 %-ni, ixrac gəlirləri isə ümumi ixrac qazancının 0,53 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.

    Gübrə ixracı Xarici ticarət dövriyyəsi Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
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