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    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını il ərzində 12 %-dən çox artıb

    Turizm
    • 24 oktyabr, 2026
    • 12:16
    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını il ərzində 12 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana 159 221 turist səfər edib ki, bu da 2025-ci ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən (141 795 nəfər) 12,3 % çoxdur.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib.

    Qazaxıstandan gələn turistlərin sayı 72 773 (bir il ərzində 5 % artım), Özbəkistandan 50 253 (+33,2 %), Türkmənistandan 20 389 (-4,8 %), Qırğızıstandan 7 948 (+12,1 %), Tacikistandan isə 7 858 nəfər (+26,1 %) təşkil edib.

    Qeyd etmək lazımdır ki, 2026-cı ilin avqust ayında Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayına görə TOP-10 ölkə arasında Qazaxıstan 7-ci (10 696 nəfər), Özbəkistan isə 9-cu (7 865) yerdə qərarlaşıb.

    Cari ilin 8 ayı ərzində Azərbaycana 1,585 milyon əcnəbi səfər edib ki, bu da 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən 8 % (1,72 milyon) azdır.

    2025-ci ildə Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını 21,72 % artaraq 219 747 nəfərə çatıb: Qazaxıstandan 103 613 (+20,06 %), Özbəkistandan 62 308 (+34,3 %), Türkmənistandan 32 414 (-1,84 % ), Qırğızıstandan 11 651 (+33,69 %), Tacikistandan isə 9 761 nəfər (+60,2 %) gəlib.

    Bütövlükdə 2017-2025-ci illərdə Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana 948 min nəfər (Qazaxıstandan 437 036, Özbəkistandan 246 613, Türkmənistandan 212 645, Qırğızıstandan 43 657, Tacikistandan 36 002 nəfər) səfər edib.

    Turist axını Mərkəzi Asiya ölkələri Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi
    Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год более чем на 12%
    44 filmi
    44 filmi

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